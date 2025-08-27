مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان با اشاره به وجود تمام زنجیره ارزش فولاد در استان، بر لزوم سرمایه‌گذاری برای تکمیل این زنجیره تاکید کرد و گفت : با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری برای ایجاد واحد‌های نورد، می‌توان زنجیره را تکمیل و سوددهی همه شرکت‌ها را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود لندی با اشاره به تاریخچه صنعت فولاد در ایران از دهه ۵۰ تاکنون اعلام کرد: تولید فولاد ایران از ۱.۸ میلیون تن در سال ۱۹۷۹ میلادی، به برکت نظام جمهوری اسلامی و تلاش فولادسازان، به حدود ۳۱.۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده و ایران را برای هفت سال متوالی در رتبه دهم جهانی قرار داده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تنی محقق نشد که دلیل اصلی آن کمبود‌های زیرساختی به ویژه در حوزه برق و انرژی است. البته با رفع این محدودیت‌ها، ایران می‌تواند با افزایش حدود ۶ میلیون تنی تولید، به رتبه هفتم جهان صعود کرده و از کشور آلمان پیشی بگیرد.

رد ادعای مصرف بالای منابع توسط صنعت فولاد کشور

مدیرعامل فولاد اکسین در پاسخ به برخی انتقادات درباره مصرف منابع توسط این صنعت تاکید کرد: سهم صنعت فولاد از پیک مصرف برق کشور کمتر از هفت درصد حدود پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات است که از این مقدار، بین سه تا چهار هزار مگاوات را نیروگاه‌های خود این صنعت تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: همچنین سهم مصرف گاز صنعت فولاد کمتر از پنج درصد حدود ۴۰ میلیون مترمکعب از مصرف کل کشور است، در حالی که ۳۱ درصد از درآمد حاصل از فروش گاز را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده خرید گاز توسط این صنعت به قیمت‌های بالاتر است.

لندی یاداور شد: مصرف آب این صنعت نیز کمتر از ۰.۲ درصد یعنی ۱۵۴ میلیون مترمکعب از کل مصرف آب کشور است که این میزان صحبت‌های مبنی بر آب‌بر بودن این صنعت را رد می‌کند.

وی به اهمیت اقتصادی صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: این صنعت حدود ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرده و پس صنایع نفت و پتروشیمی، دومین ارزآور بزرگ است.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با اشاره به تاسیس هوشمندانه فولاد اکسین در پایین‌دست زنجیره فولاد در نیمه دوم دهه ۷۰، گفت: این شرکت با تولید محصولات باکیفیت و ویژه مانند ورق‌های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و آزمایشی، که پیش از این وارداتی بودند، نقش مهمی در کاهش وابستگی و حفظ ارز کشور ایفا کرده است. اگرچه صادرات این شرکت به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده، اما امیدواریم با رفع مشکلات، این مساله نیز برطرف شود.

برنامه‌های آتی شرکت فولاد اکسین برای تاسیس نیروگاه برق

وی اظهار کرد: چندین طرح برای احداث نیروگاه در دست تهیه است و منتظر تصمیم نهایی وزارتخانه هستیم. پیش‌بینی می‌شود تا اواخر تابستان، ساخت نیروگاه مصوب و آغاز شود.

لندی خاطرنشان کرد: همچنین طرح تولید گاز مایع نیز در دستور کار قرار دارد تا مشکل تامین گاز این شرکت نیز در زمستان رفع شود.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت گفت: در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان برای اقداماتی نظیر احداث پل عنافچه، تهیه جهیزیه و کمک به مساجد، مدارس و تیم‌های ورزشی انجام شد.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان ادامه داد: همچنین امسال آغاز عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه در منطقه شکاره اهواز در دستور کار است که فرایند عملیاتی آن از روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی؛ یک اولویت استراتژیک

لندی از برنامه‌ریزی برای اتصال کارخانه به شبکه راه‌آهن سراسری خبر داد و گفت: سه مسیر برای این اتصال در نظر گرفته شده است؛ مسیر اول، طرحی است که از دهه ۸۰ و از مجاورت شرکت فولاد خوزستان طراحی شده بود که در صورت عدم امکان استفاده از این مسیر، ۲ گزینه دیگر وجود دارد که یکی از آنها به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

تامین مواد اولیه از مازاد تولید استان خوزستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان خوزستان برای تامین مواد اولیه گفت: در حال حاضر فولاد خوزستان بیش از یک میلیون تن آهن اسفنجی مازاد دارد و فولاد شادگان نیز برنامه تولید ۸۰۰ هزار تنی دارد. اگر فولادسازی شادگان در نیمه دوم سال راه‌اندازی شود، این شرکت‌ها می‌توانند به صورت قراردادی یا شراکتی، مواد اولیه مورد نیاز فولاد اکسین را تامین کنند.

لندی به چالش‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: فولاد اکسین در تولید ورق‌های خاص و شناخته شده در کشور‌های مقصد تخصص دارد، اما متاسفانه تحریم‌ها و همچنین دامپینگ (قیمت شکنی) چین در بازار‌های جهانی، فعالیت‌های صادراتی ما را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، تمام تلاش ما برای ادامه صادرات است.

وی افزود: اکنون در پنج ماهه اول امسال، به اندازه کل سال گذشته صادرات داشتیم و امیدواریم این روند ادامه یابد. گاهی مجبوریم با روش‌هایی خاص محصولات خود را به بازار‌های جهانی برسانیم.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان یکی از چالش‌های اصلی را کمبود اسلب در کشور عنوان کرد و افزود: ظرفیت طراحی شده فولاد اکسین بر اساس پیش‌فرض دسترسی به اسلب کافی، ۷۰۰ هزار تن در سال است. سال گذشته به دلیل کمبود اسلب، تنها ۶۵۰ هزار تن ورق تولید شد که حدود ۹۲ درصد ظرفیت اسمی است. با راه‌اندازی واحد‌های جدید تولید اسلب در استان، امیدواریم ظرفیت فولاد اکسین به میزان اسمی خود نزدیک شود.

وی با اشاره به بحث فولاد سبز گفت: در دنیا حدود ۷۰ درصد فولاد با روش کوره بلند (BF) و ۳۰ درصد با روش کوره قوس الکتریکی (EAF) تولید می‌شود. خوشبختانه در ایران بیشتر تولید فولاد بر پایه تکنولوژی EAF و با استفاده از آهن اسفنجی (DRI) است که یکی از پاکترین روش‌های تولید فولاد محسوب می‌شود. این مسیر، اولین قدم برای رسیدن به تولید فولاد سبز یا فولاد تمیزتر است