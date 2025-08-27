به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین گفت: این طرح با زیربنای ۵۷۰ مترمربع و در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع که توسط خیران روستای انداده واگذار شده است، گامی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی منطقه به شمار می‌رود.

دکتر محمدرضا صدر افزود: در حال حاضر هفت مرکز فعال بهداشتی و درمانی در شهرستان جوین وجود دارد و با راه‌اندازی این مرکز، تعداد مراکز به هشت واحد افزایش می‌یابد و حدود ۴ هزار نفر جمعیت روستای انداده و روستا‌های اطراف تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار می‌گیرند. همچنین چهار خانه بهداشت نیز زیر نظر مرکز جامع خدمات سلامت انداده فعالیت خواهند کرد.

روستای انداده غرب شهرستان و در مرز خراسان شمالی و شهرستان جغتای و در فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر نقاب مرکز شهرستان جوین واقع شده است.