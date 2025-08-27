معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح زندگی در مناطق روستایی در دستورکار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالکریم حسین‌زاده در حاشیه آیین افتتاح ۱۲۳ طرح هادی و آسفالت معابر روستایی آذربایجان‌غربی در شهرستان خوی، افزود: توجه به توسعه زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های اصلی دولت است و در این زمینه تخصیص قیر رایگان و اجرای طرح‌های عمرانی نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی روستاییان ایفا می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به مناطق محروم، امید و نشاط را در بین مردم تقویت می‌کند، تصریح کرد: روند توسعه در آذربایجان‌غربی آغاز شده و لازم است زنجیره توسعه در این منطقه به سرعت تکمیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این آیین با بیان اینکه همه ظرفیت‌های استان برای محرومیت‌زدایی بسیج شده است، افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدامات ارزشمندی در بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح‌های هادی انجام داده که نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی دارد.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت راه‌های روستایی، خاطرنشان کرد: توسعه معابر و جاده‌های روستایی موجب تسهیل دسترسی، رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها خواهد شد.

وی در ادامه به برنامه‌های تدارک دیده شده در هفته دولت اشاره کرده و افزود: در حوزه روستا‌ها برنامه‌های خوبی شروع شده که امیدواریم با حمایت دولت و کمک‌های ویژه در حوزه آبرسانی، گام‌های مهمی در رفع تنش آبی برداشته شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های خوب حوزه روستایی نیز اشاره کرده و اظهار داشت: توسعه مناطق روستایی در اولویت مدیریت استان قرار دارد.