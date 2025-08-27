به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوذر قربانی فرماندار قائم شهر گفت: ۴۲ پروژه مخابراتی و کشاورزی در قائم شهر افتتاح و بهره برداری شد. این پروژه‌ها شامل حفر و تجهیز و لوله گذاری شبکه انتقال آب چاه کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی از جمله: نصب دکل ها، انجام خط فیبر نوری شهری و روستایی و افزایش ظرفیت دیتا بوده که مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها که از سوی شرکت مخابرات و مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر انجام گرفته بیش از۵۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

قربانی، احداث مجموعه فرهنگی و خدماتی" سرای محله " را دیگر پروژه در قائم شهر نام برد که عملیات اجرایی آن با اعتبار حدود سه میلیارد تومان از سوی اداره کل راه و شهرسازی مازندران در یکی از مناطق کم برخوردارقائم شهر آغاز شد.