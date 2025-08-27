ضرورت معرفی اراضی بالای ۲ هزار متر برای احداث نیروگاه خورشیدی
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران صبح امروز در بازدید از پتانسیلهای محیط زیستی منطقه ۳ بر ضرورت معرفی اراضی بالای ۲ هزار متر برای احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه تاکید کرد.
محمدصابر باغخانی پور با تاکید بر اهمیت موضوع ناترازی انرژی در جامعه و همچنین استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی برای رفع این ناترازی،گفت :طبق قوانین بالادستی تمام مجموعههای دولتی در تهران ملزم به تامین ۲۰ درصدی برق مصرفی خود از انرژیهای تجدید پذیر طی ۴ سال هستند لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مجموعه شهرداریهای مناطق میبایست نسبت به معرفی اراضی قابل احداث نیروگاههای خورشیدی به اداره کل محیط زیست اهتمام ورزند.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه افزود: از ابتدای دوره مدیریت شهری جدید میزان ۲ مگاوات تولید برق از انرژی خورشیدی بوده است که این میزان تا پایان سال جاری به ۳۰ مگاوات افزایش خواهد یافت که این میزان برق تولیدی معادل ۱۰ درصد برق مصرفی شهرداری تهران است.
وی در ادامه صحبتهای خود به اولویت دار بودن اصلاح الگوی مصرف نسبت به توسعه انرژیهای تجدید پذیر اشاره کرد و گفت: تولید ۳۰ مگاوات برق از انرژیهای خورشیدی نیازمند به ۳ همت پول است که اگر در ساختمانهای تحت تملک شهرداری تهران به میزان ۳۰ درصد راهکارهای اصلاح الگوی مصرف عملیاتی شود و صرفه جویی اتفاق بیفتد، معادل ۹ همت و یا ۹۰ مگاوات صرفه جویی برق است.
باغخانی پور در خاتمه به برخی از معضلات محیط زیستی منطقه از جمله باز تعمیر پایه سولارهای ترافیکی، مدیریت آبخای سطحی سوله بازیافت و اجرای اصلاح الگوی مصرف در مابقی ساختمانهای تحت تملک شهرداری منطقه اشاره کرد و خواستار تعیین و تکلیف هرچه سریعتر آنها شد.