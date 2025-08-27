ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، با شعار “ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه”، فردا (ششم شهریور) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار خواهد کرد.

آغاز ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از فردا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد بزرگ با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی، فرصتی برای ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در صنعت حمل و نقل و لجستیک کشور خواهد بود.

حمیدرضا قدبیگی، دبیر برگزاری این رویداد، گفت: نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۹ هزار و ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز، در سالن‌های ۶، ۷، ۸-۹، ۱۰ و ۲۷ میزبان شرکت‌کنندگان است.

وی افزود: در این دوره، بخش‌های مختلفی همچون بخش نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین‌الملل، و کارگاه‌های آموزشی، به عنوان بخش‌های اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده‌اند.

قدبیگی با اشاره به تجمیع نمایشگاه‌های حمل و نقل و لجستیک در سال جاری، اظهار داشت: کالاها و خدمات حوزه ریلی در سالن‌های اختصاصی ۷ و ۸، و کالا و خدمات شهری و زمینی در سالن‌های ۶ و ۱۰ ارائه خواهند شد.

وی همچنین از ابتکار جدید نمایشگاه برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه بدون کاغذ برگزار می‌شود و اطلاعات از طریق کیوسک‌ها، کیوآر کد و پیامک در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران از ششم تا نهم شهریور، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان است.