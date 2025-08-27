معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: تاکنون ۸۸ درصد از مجموع اراضی کشور حدنگاری و سند مالکیت آن‌ها صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد مازندران، از پیشرفت چشمگیر این طرح در سطح ملی خبر داد و گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار یعنی ۸۸ درصد حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه روستایی افزود: از ۵ میلیون قطعه بافت مسکونی داخل طرح هادی روستاها، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سنددار شده‌اند. برای ۲۰۰ هزار قطعه باقی‌مانده که خارج از محدوده طرح هادی هستند، باید از ظرفیت قانون تعیین تکلیف استفاده شود. طبق برنامه‌ریزی مشترک با بنیاد مسکن، صدور اسناد برای این قطعات طی ۵ سال آینده و سالانه ۲۰۰ هزار مورد انجام خواهد شد.

کشاورز همچنین درباره اراضی کشاورزی گفت: از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار تثبیت و سند مالکیت آن‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: از این پس، مسئولیت صدور اسناد اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند تثبیت و تسریع صدور اسناد همکاری خواهد داشت.

کشاورز در پایان با اشاره به عملکرد استان مازندران، گفت: در این استان و چند استان دیگر، به‌طور متوسط ۷۵ درصد قطعات روستایی منجر به صدور سند شده‌اند که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در اجرای قانون حدنگار است.