به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام کرد: همزمان با هفته دولت، پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای افتتاح و کلنگ پروژه ۲۵۰ واحدی تجاری - مسکونی و آشیانه بالگرد امدادی هلال‌احمر بر زمین زده خواهد شد.

هاشمی، گفت: در این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، امدادی، فرهنگی و توسعه‌ای برگزار می‌شود که شامل افتتاح و کلنگ‌زنی سه پروژه مهم در حوزه‌های امدادی، عمرانی و مسکونی است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌ها افزود: پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای سه‌راهی سعیدآباد، واقع در مسیر زنجان - کردستان، با عرصه و زیربنای ۲۰۷ مترمربع، طی هفته دولت افتتاح می‌شود. این پایگاه با هدف افزایش سرعت پاسخ‌گویی به حوادث و سوانح جاده‌ای، کاهش زمان امدادرسانی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان استان راه‌اندازی شده است.

هاشمی ادامه داد: کلنگ پروژه ۲۵۰ واحدی تجاری -مسکونی فاتح هلال‌احمر در شهر زنجان و آشیانه بالگرد امدادی در پایگاه امداد و نجات شمال‌غرب نیز در هفته دولت بر زمین زده می‌شود. پروژه تجاری - مسکونی فاتح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مولدسازی جمعیت هلال‌احمر است که علاوه بر تأمین واحد‌های مسکونی و تجاری، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصاد محلی ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان درباره برنامه‌های حوزه سلامت و خدمات اجتماعی نیز گفت: کاروان‌های سلامت استانی و شهرستانی جهت ارائه خدمات رایگان پزشکی و توانبخشی به مناطق کم‌برخوردار اعزام خواهند شد. همچنین آغاز مجدد فعالیت بخش کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی شهید چمران هلال‌احمر، از دیگر اقدامات شاخص در هفته دولت به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها و برنامه‌ها، نه تنها به توسعه زیرساخت‌های امدادی و درمانی استان کمک می‌کند، بلکه باعث ارتقای سطح آمادگی هلال‌احمر در مواجهه با حوادث و سوانح، گسترش خدمات بشردوستانه و حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار می‌شود. این اقدامات همچنین نمادی از تعهد هلال‌احمر به مردم استان و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی محلی است.

هاشمی گفت: هفته دولت فرصتی است برای بازخوانی دستاورد‌ها و اجرای پروژه‌های ماندگار که خدمات‌رسانی، آموزش، پیشگیری و توانمندسازی مردم را در اولویت قرار می‌دهد و جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با بهره‌گیری از منابع انسانی و امکانات موجود، تلاش می‌کند به استاندارد‌های بالای خدمات امدادی و اجتماعی دست یابد.