هزاران طرح زیرساختی، عمرانی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت و همزمان با سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، در سراسر کشور در حال افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح‌ها نتیجه تلاش و همت مشترک استانداران، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شورا‌ها و دهیاری‌ها بوده و با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های کشور به سرانجام رسیده است.

تعداد کل طرح‌های آماده افتتاح در هفته دولت ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه با مجموع اعتبار هزینه‌شده حدود ۷۴۵ همت است. در رتبه‌بندی استان‌ها براساس تعداد طرح‌های قابل افتتاح، استان البرز با ۵۲۴۶ طرح‌ در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن استان‌های گلستان با ۱۶۹۵ طرح‌، بوشهر با ۱۵۹۶ طرح‌، خوزستان با ۱۳۰۵ طرح‌ و فارس با ۱۲۳۸ طرح‌ در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

رتبه‌بندی استان‌ها براساس میزان اعتبار هزینه‌شده نیز نشان می‌دهد که استان آذربایجان شرقی با بیش از ۱.۵۴۵.۹۲۲.۷۲۹ میلیون ریال در صدر قرار دارد و پس از آن استان‌های بوشهر با ۶۵۳،۵۶۲،۶۰۷ میلیون ریال، هرمزگان با ۶۳۳،۳۶۱،۸۱۲ میلیون ریال، یزد با ۶۱۰،۸۳۵،۰۰۵ میلیون ریال و مازندران با ۴۹۶،۶۷۳،۶۹۳ میلیون ریال در رده‌های بعدی جای دارند.

گفتنی است تعداد طرح‌های قابل افتتاح شهرداری‌های کشور در هفته دولت ۴۱۶۰ طرح‌ با اعتبار حدود ۵۸ همت و طرح‌های دهیاری‌ها ۶۶۴۲ طرح‌ با اعتبار حدود ۶ همت اعلام شده است.