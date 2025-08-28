به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۰ نیروگاه خورشیدی با همکاری مجتمع اقتصادی برای مددجویان این نهاد تأمین تجهیزات شده و در حال راه اندازی است که ۳۵ مورد به بهره برداری رسیده است.

عرب افزود: سال گذشته تعداد ۱۶۷ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان اجرا و با ظرفیت تولید ۸۳۵ کیلووات به شبکه متصل شد.

وی گفت: برای نیروگاه‌های اجرا شده از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۴۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی افزود: هر نیروگاه ۵ کیلو واتی برای یک خانوار در سال اول اجرای طرح درآمدی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان داشته و با احتساب ضریب تعدیل سالانه به درآمد این نیروگاه‌ها افزوده می‌شود به طوری که نیروگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۷ اجرا شده‌اند در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند.

عرب گفت: از سال ۹۷ تاکنون کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان ۶۲۸ نیروگاه کوچک ۵ کیلوواتی اجرا کرده که معادل ۳ هزار و ۱۴۰ کیلووات ساعت تولید برق دارند.

وی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی بعد از اتصال به شبکه، تولید و درآمد دارند که در سال اول حدود ۷۰ درصد از درآمد بابت اقساط پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: مددجویانی که قادر به راه اندازی شغل نبوده و مکان مورد نظر برای اجرای طرح را دارند می‌توانند با دریافت مجوز از شرکت برق و دریافت تسهیلات قرض الحسنه از امداد این نیروگاه‌ها را اجرا کنند.