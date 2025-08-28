



مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این واکسن در اولویت نخست برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، جانبازان شیمیایی، زنان باردار و افراد بالای ۵۰ سال عرضه می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این واکسن در اولویت نخست برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، جانبازان شیمیایی، زنان باردار و افراد بالای ۵۰ سال عرضه می‌شود.

محمدعظیم رأفت با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر گفت: تزریق واکسن آنفلوانزا نقش مهمی در کاهش شدت بیماری و عوارض ناشی از آن دارد و می‌تواند میزان بستری‌ها و فشار بر سیستم درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که از بیماری‌های زمینه‌ای یا ضعف سیستم ایمنی رنج می‌برند، اهمیت دوچندان دارد.

وی با بیان اینکه واکسن تنها در برابر ویروس آنفلوانزا مصونیت ایجاد می‌کند، افزود: لازم است شهروندان بدانند این واکسن جایگزین رعایت اصول بهداشتی نیست و استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و پرهیز از تجمعات همچنان به عنوان اقدامات پیشگیرانه ضروری محسوب می‌شود.

به گفته رأفت، تزریق واکسن برای مادران در دوران بارداری و شیر دادن به نوزاد، در صورت تأیید پزشک، مانعی ندارد و ایمنی ناشی از واکسیناسیون نیز اغلب دو تا سه هفته پس از تزریق ایجاد می‌شود.

مردم استان فارس می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره واکسن آنفلوآنزا، با شماره تلفن ۱۹۰ تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.