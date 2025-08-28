به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دستیار اجتماعی رئیس جمهور در آیین گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در زنجان گفت: در نگهداری از استقلال، امنیت ایران مردم و همه نهاد‌ها باید همکاری و همیاری کنند.

مدیر امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرد: هم اکنون ۲۲۵ تشکل اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و ۴۱۲ تشکل در اتاق‌های سراسر کشور فعال است.