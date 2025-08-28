به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول هیات ووشوی چرام، گفت: تیم باشگاه "مبارزان چرام" که به نمایندگی از هیات ووشوی شهرستان چرام و با مربیگری نسترن آبیار در این رقابت‌ها حضور یافته بود، توانست ۶ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز را از آن خود کند.

سعید خورشیدی، افزود: علاوه بر مدال‌های رنگارنگ، ورزشکاران این باشگاه موفق به دریافت ۳ تندیس بازیکن برتر شدند و جواز حضور در اردوی تیم استان جهت شرکت در مرحله انتخابی تیم ملی را نیز به دست آوردند.

اسامی مدال‌آوران تیم ووشوی چرام در مسابقات انتخابی استان:

وی ادامه داد: در این رقابت ها خانم ها مارال فرزانیا، شادی محمدی، شیدا محمدی، آرمیتا براتیا، پارمیس پناهی، بیتا ابولپور مدال طلا، مبینا ودیعی، راضیه شجاعت، تیام حسن‌پورمدال نقره، نیکا تیموری ، النا مشایخ، زهرا رمضان‌پور مدال برنز را کسب کردند.