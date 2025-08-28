پخش زنده
در پنجمین روز از هفته دولت ۳ طرح عمرانی در بخش احمدی شهرستان حاجیآباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار شهرستان حاجیآباد گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۱۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد سالاری پور افزود: زمین ورزشی با چمن مصنوعی در روستای بانگود، میدان دفاع مقدس شهر سرگز و بلوار امام خامنهای شهر سرگز است.
وی گفت: با بهره برداری از این طرحها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن از مزایای آن بهرهمند میشوند.
فرماندار شهرستان حاجیآباد افزود: تا پایان هفته دولت ۲۵ طرح با هزینه ۱۱۹ میلیارد تومان در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری میرسد.