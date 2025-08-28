در چهارمین روز از ایام گرامیداشت هفته دولت، ۷ پروژه آب و خاک در بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امیر تیموری معاون استاندار و فرماندار شهرستان میاندوآب در این آیین ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم در منطقه اصلاح الگوی کشت، تغییر روش های آبیاری سنتی و توسعه سیستم های نوین آبیاری مهمترین و اساسی ترین راهکار برای مقابله با خشکسالی و تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

وی از تاب آوری کشاورزان علی رغم وجود خشکسالی در شرایط بحرانی بوجود آمده درخصوص ناترازی برق و کمبود شدید آب قدردانی کرد.

تیموری اظهار کرد: دولت چهاردهم از هیچ تلاشی برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه های عمرانی و شبکه های آبرسانی در روستاها دریغ نمی کند.

رضا مقدم معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مياندوآب نیز در این آیین گفت: به مناسبت هفته دولت تعداد ۷ پروژه آب و خاک در بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب در مجموع با صرف اعتباری به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۳۶۵ نفر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این طرح ها با هدف افزایش راندمان آب آبیاری و به حداقل رساندن تلفات آب در مسیر انتقال اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرای آنها از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی تأمین شده است.

مقدم یادآور شد: از پروژه هایی که امروز به بهره برداری می رسد ۳ طرح مربوط به خط انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن در روستاهای للکلو، حاصل قوبی امیرآباد و گوگ تپه شهرستان میاندوآب در مجموع بطول ۴ کیلومتر و ۲۹۲ متر با صرف اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال(شامل ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبارات استانی و ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال مشارکت مردمی) است که بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای مذکور را تحت پوشش قرار می دهد و موجب صرفه جویی ۱۰۰ درصدی آب کشاورزی در مسیر انتقال می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب ادامه داد: ۳ طرح نیز مربوط به بهسازی و احداث کانال عمومی روستاهای گوگ تپه، گرده رش و حاج حسن خالصه در مجموع به طول ۷۲۰ متر با صرف اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال است که اجرای این طرح ها موجب افزایش ۹۰ درصدی راندمان انتقال آب کشاورزی می شود.

وی عنوان کرد: یک طرح سیستم نوین آبیاری قطره ای در اراضی روستای حیدرآباد به مساحت ۹ هکتار با صرف اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال (شامل ۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی بلاعوض دولتی و یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال آورده شخصی) با صرفه جویی آب کشاورزی به میزان ۴۵ هزار مترمکعب نیز امروز به بهره برداری می رسد.

مقدم تاکید کرد: در راستای ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی تاکنون ۸ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میاندوآب به سیستم های نوین آبیاری و ۲ هزار هکتار نیز به نوار آبیاری تی تیپ مجهز شده است؛ بیش از ۱۹ کیلومتر احداث و بهسازی کانال های عمومی سنتی روستاها و ۶۹ کیلومتر خط انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن اجرا شده است.