با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید مجتمع پتروشیمی ارومیه بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید مجتمع پتروشیمی ارومیه بهره برداری شد.

با بهره برداری از این واحد سالانه ۲۳ هزار تن پلی آلومینیوم کلراید جامد و ۳۹ هزار تن مایع در سال را در دو گرید آشامیدنی و صنعتی تولید خواهد شد.

برای بهره برداری از این واحد که بزرگترین واحد شمال غرب کشور است و ۳۸ درصد نیاز کشور به این محصول با ارزش را تامین میکند بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

پلی آلومینیوم کلراید در فرایند تصفیه آب آشامیدنی،فاضلاب ها و انواع پساب های صنعتی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاح واحد پلی آلومینیوم کلراید گفت:افتتاح این واحد برای مدیریت آب یک آینده نگری مطمئن است که یکی از کارکردهای مهم آن تصفیه آب است.

وی افزود:توسعه صادرات برای این محصول یکی دیگر از دور اندیشی های مدیریت استان است و نشان از توجه جدی به صادرات است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:بهره برداری ۱۸۰ پروژه ارتباطی با ۱۵۰۰ میلیارد تومان امروز و ۵ هزار میلیارد تومان در پتروشیمی ارومیه حاکی از نگاه ویژه استان برای توسعه است

وی با اشاره به اینکه هوشمند سازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال و استفاده از آن برای مدیریت انرژی اولویت ماست گفت: اماده هستیم با صنایع همکاری خوبی داشته باشیم چرا که ارزش افزوده بیش از ۲۰ درصد دارد

وی گفت:دیپلماسی فناوری از دیگر محورهای است که در استان های مرزی بدنبال ان هستیم اذربایجان غربی همه ظرفیت های ان را دارد با توجه به همسایگی با سه کشور در همین سفر هم تفاهم نامه های در این بخش خواهیم داشت