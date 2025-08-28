به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با چهارمبن روز از هفته دولت ۱۲ طرح عمرانی به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال در بخش برزک کاشان افتتاح و یا عملیات اجرایی برخی آغاز شد.

این طرح‌ها شامل افتتاح دکل یکی از اپراتور‌های تلفن همراه در روستای نابر، آسفالت معابر روستای ویدوج، اجرای ۲ هزار متر مربع سنگ‌فرش پیاده‌رو معابر و ۵۰۰ متر طول جدول‌گذاری در روستای ویدوج، نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک جنب شهرک امام علی (ع) روستای ازوار، اجرای آسفالت معابر روستای آرنجن و ساماندهی ورودی است.

همچنین عملیات اجرایی طرح واگذاری زمین در قالب طرح مسکن جوانان روستای سادیان، واگذاری طرح نهضت ملی مسکن در روستای مرق، احداث چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای ازوار آغاز شد.

دوم تا هشتم شهریور (سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر) هفته دولت نام دارد.

برزک منطقه‌ای کوهستانی با جمعیت حدود ۱۵ هزار نفر بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ در ۴۵ کیلومتری کاشان قرار دارد.

شهرستان کاشان با جمعیت ۳۶۴ هزار نفر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.