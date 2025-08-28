پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی: امروزه یادگیری فن بیان و سخنوری برای دانش آموزان امری مهم و ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: خیلی خوشحالم که دانش آموزان منطقه تبادکان امروزه به فکر کسب فنون و مهارتهای سخنوری هستند و در آینده دانش آموزان مسئله تسلط بر بیان و داشتن فن بیان قوی بسیار حائز اهمیت است و امروزه آموزش و پرورش ما نیازمند معلمانی هست که دارای بیان عالی باشند و این مهم از زمان دانش آموزی رقم میخورد.
مصطفی اسدی در بازدید از کلاسهای آموزشی فن بیان و سخنوری باخبرباش افزود: این اقدام فاخر به همت مدیران استان و ناحیه تبادکان انجام شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به حضور پرشور دانش اموزان در کلاسهای فن بیان باخبرباش یادگیری فن بیان و سخنوری را امری مهم دانست.
مصطفی اسدی گفت: آموزشهای فن بیان و سخنوری و گویش یک نیاز اساسی برای افراد امروز جامعه است و این آموزشها برای دانش اموزان بسیار مطلوب است.
محمدرضا غلامی سرپرست معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش تبادکان نیز در سخنانی بر ضرورت استمرار آموزشهای فن بیان و سخنوری برای دانش آموزان، مدارس تأکید کرد.
کلاسهای دوره آموزشی و مهارتی فن بیان با حضور ۶۰۰ دانش آموز در منطقه تبادکان در حال برگزاری میباشد.