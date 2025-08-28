پخش زنده
همزمان با هفته دولت از ۱۳۰ دستگاه تاکسی برقی جدید در شهر اصفهان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان در این آیین گفت: در حال حاضر ۵۰ دستگاه تاکسی برقی در شهر اصفهان در حال تردد است و امروز ۱۳۰ دستگاه تاکسی برقی دیگر وارد چرخه حملونقلی نصفجهان میشود که منابع مالی مورد نیاز ۱۸۰ تاکسی برقی ۹۰ میلیارد تومان توسط معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان تأمین شده است.
علی قاسم زاده افزود: این اقدام بهعنوان بخشی از برنامههای جامع شهرداری برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: تاکسیهای برقی به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی صوتی راهحلی پایدار در حملونقل شهری شناخته میشود؛ بر اساس آمارهای جهانی، استفاده از خودروهای برقی میتواند تا ۷۰ درصد از آلودگی هوا را کاهش دهد و به بهبود سلامت عمومی کمک کند.
محمد پرورش مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تا پایان سال جاری میز ۳٠٠ دستگاه خودروی برقی به ناوگان تاکسیرانی اضافه میشود؛ مدیریت شهر اصفهان ۵ میلیارد ریال به ازای هر خودرو برقی تسهیلات بلاعوض و ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو برقی تسهیلات کمبهره به رانندگان ارائه کرد.