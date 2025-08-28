پخش زنده
«زوران میلانوویچ» از دولت این کشور خواست تا در پارلمان روند به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر ریاست جمهوری کرواسی در بیانیهای اعلام کرد که میلانوویچ در دیدار با «فارسن آغابکیان» از مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: کرواسی در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ و فاجعه انسانی در غزه باید فلسطین را به رسمیت بشناسد.
وی افزود: به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم فلسطین بر سرزمین خود تنها راه برای برقرار کردن صلح پایدار در خاورمیانه است.
ملانوویچ حملات اسرائیل به غیرنظامیان و اشغال غزه را به شدت محکوم کرد و از دولت کرواسی خواست تا در پارلمان این کشور روند به رسمیت شناختن فلسطین را آغاز کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اخیرا اعلام کرد که به زودی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و پس از این تصمیم پاریس، دیگر سران کشورهای اروپایی نیز در راستای افزایش فشارهای بینالمللی بر رژیم اسرائیل به منظور متوقف کردن جنگ و کشتار گسترده در غزه گامهایی برداشتند.
کشورهایی همچون استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزیلند، پرتغال، آندورا، مالت، سان مارینو و لوکزامبورگ و برخی دیگر در بیانیهای مشترک در این باره به ابتکار فرانسه پیوستند. کشورهایی مانند ایسلند، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و نروژ که پیشتر فلسطین را به رسمیت شناخته بودند نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.