به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال شامل ۶۰۰ میلیارد ریال آورده و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: این واحد، جزو واحد‌های راکد بوده که احیا و راه‌اندازی شده و ۷۰ شغل مستقیم و ۱۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.

ارسلان زارع افزود: این مجتمع در شهرک صنعتی برازجان در زمینی به مساحت ۶۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۳۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

وی گفت: اکنون ۱۰۰ واحد فعال در شهرک صنعتی برازجان وجود دارد.

زارع با تاکید بر توسعه واحد‌های فرآوری خرما گفت: ۲۵ واحد بسته بندی خرما و ۱۹ سردخانه خرما و محصولات کشاورزی در شهرک صنعتی برازجان فعال است.

وی افزود: در استان بوشهر ۱۱۴ واحد صنعتی و تولیدی راکد داریم که ۸۷ واحد در دشتستان قرار دارند و برای احیای این واحدها، باید برنامه‌ریزی شود.

همچنین با حضور استاندار مرکز جامع سلامت آبپخش با زیربنای ۱۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

زارع در این آیین اظهار داشت: توجه به زیرساخت‌های سلامت و بهداشت مورد تاکید قرار دارد و امسال طرح‌های خوبی در بخش درمان در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: مرکز جامع سلامت آبپخش از نیاز‌های مردم منطقه است که اکنون برای خدمت‌رسانی به جامعه، آماده بهره‌برداری است.