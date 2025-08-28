پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برلزوم بهره مندی از همه ظرفیتهای دیپلماسی فناوری با توجه به همسایگی آذربایجانغربی با سه کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در حوزههای مختلف فناورانه در آذربایجانغربی، گفت: این استان همه ظرفیت دیپلماسی فناوری را داراست که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
سیدستار هاشمی صبح امروز در آیین افتتاح واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید مجتمع پتروشیمی ارومیه، افزود: دیپلماسی فناوری از محورهای مهم فعالیت در استانهای مرزی است که با توجه به همسایگی آذربایجانغربی با سه کشور، در همین سفر نیز تفاهمنامههایی در این بخش منعقد میشود.
وی همچنین با بیان اینکه هوشمندسازی و بهرهمندی از اقتصاد دیجیتال و استفاده از آن برای مدیریت انرژی اولویت ماست، خاطرنشان کرد: چرخه این بخش بیش از ۲۰ درصد ارزش افزوده دارد که نباید از آن غافل شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تولید پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه نیز افزود: بهرهبرداری از این بخش مهم که یکی از کارکردهای آن تصفیه آب است، در مدیریت آب یک آیندهنگری مطمئن بهشمار میرود.
هاشمی در پایان تاکید کرد: باید برای صادرات این محصول مهم، برنامهریزی اساسی صورت گیرد.