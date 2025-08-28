به مناسبت هفته دولت، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای دهنو علی‌آباد جوکار از توابع شهرستان ملایر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح ورزشی در زمینی به مساحت ۱۱۵۲ متر مربع و با اعتباری افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث و افتتاح شد.

آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس در حاشیه این مراسم با قدردانی از توجه دولت و وزارت ورزش و جوانان به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان ملایر گفت: اجرای چنین طرح‌هایی گامی مهم در راستای ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که بدون شک ادامه این روند می‌تواند موجب تقویت استعداد‌های ورزشی در مناطق روستایی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به برنامه‌های دولت در توسعه ورزش روستایی گفت: در سال‌های اخیر تلاش شده تا عدالت در توزیع امکانات ورزشی رعایت شود و افتتاح زمین‌های چمن مصنوعی در روستا‌ها بخشی از این سیاست است.

حقیقی افزود: هدف ما این است که هر روستا و بخش استان بتواند از حداقل یک مجموعه ورزشی استاندارد بهره‌مند شود.

او تأکید کرد: روستای دهنو علی‌آباد از ظرفیت بالای جوانان علاقه‌مند به ورزش برخوردار است و امیدواریم این زمین چمن بتواند محلی برای رشد استعداد‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی در منطقه باشد.

افتتاح مخزن آب شرب روستای دهنو علی‌آباد با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شامل ساخت مخزن ذخیره ۳۰۰ مترمکعبی و اجرای خطوط انتقال به طول ۵۰۰ متر و فنس‌کشی مخزن به طول ۱۱۵ متر از دیگر طرح های پنجمین روز از هفته دولت بود.