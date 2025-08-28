پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از بهرهبرداری دو طرح مهم گردشگری در بندر دلوار تا پایان امسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی در بازدید از طرحهای گردشگری بندر دلوار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرستان تنگستان گفت: هتل تاش و مرکز تفریحی، گردشگری، اقامتی و تجاری رئیسمال دو طرح شاخصی هستند که با هدف ارتقای ظرفیتهای گردشگری و ایجاد فرصتهای جدید در بندر دلوار در حال تکمیل هستند.
وی افزود: هتل تاش در سه طبقه ساخته شده و با دارا بودن رستوران، سالن همایش و فضاهای اقامتی مجهز، میتواند بخشی از نیازهای گردشگران داخلی و خارجی را تأمین کند.
ابراهیمی همچنین درباره طرح رئیسمال اظهار داشت: مرکز تفریحی، گردشگری، اقامتی و تجاری رئیسمال در شش طبقه ساخته میشود و مجموعهای کامل از امکانات همچون سالنهای ورزشی، سالن سینما، رستوران، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی، زمین تنیس و واحدهای تجاری را در بر میگیرد.
وی گفت: این دو طرح نهتنها به افزایش ظرفیت اقامتی و رفاهی بندر دلوار کمک میکنند، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه خواهند بود.