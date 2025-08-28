پخش زنده
حجت الاسلام ذاکر برلزوم بهبود شاخصهای بهره مندی مردم آذربایجان غربی از زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام ذاکر یکی از نمایندگان ارومیه که در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارمی شد؛ به نمایندگی از نمایندگان مردم استان در سخنانی گفت: شاخصهای بهره مندی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب نیست وعقب ماندگیهای زیادی وجود دارد، برای استانی که دروازه اروپا است این شاخصها در حوزه فناوری برای امنیت و اقتصاد کشور یک ضعف بزرگ است.
وی درادامه گفت: با توجه به مشکلات موجود در زیرساختهای ارتباطی از جمله پوشش نامناسب اینترنت در روستاها وکند بودن آن حتی در نقاط شهری تحقق دیپلماسی فناوری با محوریت کشورهای همسایه از برنامههای مهم وزارت ارتباطات است با چالش مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام ذاکر همچنین گفت: ارومیه و آذربایجان غربی بخاطرهمز یستی برادرانه قومیتها و تنوع فرهنگها و زبان ونژادها مهد تمدن است، نیروی انسانی دانش آموخته و توانمند و جوانان هوشمندی دارد و این ظرفیتها ضرورت افزایش توجه و اعتبارات اختصاصی به این استان را دو چندان میکند.