\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u06cc \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06f3\u06f0 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\u00a0