مسابقات کشتی کشوری در رده نونهالان به میزبانی خرمشهر برگزار شد و استعداد‌های برتر این رشته ورزشی در اوزان مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این رقابت‌ها که با حضور تیم‌هایی از استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، لرستان، خراسان شمالی و مازندران برگزار شد، نونهالان کشتی‌گیر در سه وزن به روی تشک رفتند و رقابت نزدیکی را به نمایش گذاشتند.

در دیدار‌های پایانی این مسابقات، اشکان کمری کشتی‌گیر نونهال خرمشهری توانست با اقتدار در وزن ۴۴ کیلوگرم مقام نخست را از آن خود کند. همچنین نیما جلیلیان دیگر کشتی‌گیر شایسته از شهرستان خرمشهر در وزن ۳۸ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

مسئولان برگزاری این رقابت‌ها اعلام کردند هدف از میزبانی چنین رویدادهایی، شناسایی و پرورش استعداد‌های آینده‌دار کشتی کشور و ایجاد زمینه برای حضور آنها در میادین ملی و بین‌المللی است.

شهرستان خرمشهر در سال‌های اخیر با حمایت هیئت کشتی خوزستان و تلاش مربیان محلی، جایگاه مناسبی در پرورش کشتی‌گیران نونهال و نوجوان در سطح کشور پیدا کرده است.