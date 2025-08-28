به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دیدار مدیران و روسای دانشگاه های استان اصفهان، سرانه ارائه مقاله های علمی را در دانشگاه های کشور ۹ دهم بیان کرد وگفت : این میزان ارائه مقاله در قیاس با سرانه دانشگاه های معتبر جهانی بسیار پایین است که طبق برنامه توسعه هفتم باید به یک نیم درصد برسد.

حسین سیمایی صراف با اشاره به تنظیم بیش از ۱۱ هزار فقره قرارداد بین صنعت و دانشگاه در کشور افزود : بودجه آموزش عالی در ۱۰ سال گذشته ۳ دهم بودجه عمومی کشور بوده است که با وجود افزایش هزینه های جاری این میزان به کمتر از ۳ دهم کاهش یافته است . وی گفت: بیشتر از ۹۷ درصد این بودجه سهم پرداخت حقوق و دستمزد می شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با بیان اینکه استادی که مشکل تامین مسکن و معیشت داشته باشد نمی تواند تمام ظرفیت و توان خود را صرف کار علمی مقاله و پژوهش کند تاکید کرد:به همین منظور لازم است دغدغه معیشت و مسکن استادان و اعضای هیات علمی در اولویت قرار گیرد .

حسین سیمایی صراف از حمایت در تقویت مهارت آموزی و دانشگاه های فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: حفظ کیفیت در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های غیر دولتی موجب تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآفرین خواهد شد.