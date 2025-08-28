مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی بیش از ۵ ماه در فرانسه زندانی است.

بانوی ایرانی که به خاطر آزادی بیان در فرانسه زندانی شده

بانوی ایرانی که به خاطر آزادی بیان در فرانسه زندانی شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳ قرار بود مهدیه اسفندیاری، برای همیشه فرانسه را به مقصد تهران ترک کند اما اوایل اسفند ماه نیرو‌های پلیس فرانسه وارد خانه‌اش می‌شوند، بازداشتش می‌کنند و بالاخره بعد از ۳ روز خانواده متوجه می‌شوند که مهدیه در بازداشت پلیس فرانسه است.

فرانسوی‌ها به اتهام حمایت از تروریسم او را بازداشت کردند. حالا بیش از ۵ ماه مهدیه اسفندیاری در بازداشت انفرادی است.