بانوی ایرانی که به خاطر آزادی بیان در فرانسه زندانی شده
مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی بیش از ۵ ماه در فرانسه زندانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳ قرار بود مهدیه اسفندیاری، برای همیشه فرانسه را به مقصد تهران ترک کند اما اوایل اسفند ماه نیروهای پلیس فرانسه وارد خانهاش میشوند، بازداشتش میکنند و بالاخره بعد از ۳ روز خانواده متوجه میشوند که مهدیه در بازداشت پلیس فرانسه است.
فرانسویها به اتهام حمایت از تروریسم او را بازداشت کردند. حالا بیش از ۵ ماه مهدیه اسفندیاری در بازداشت انفرادی است.
فرانسویها این اتهام را تنها به این خاطر وارد کردند که او در یک کانال تلگرامی، محتواهایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی منتشر کرده است.