به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال ستارگان دهه شصت در دیدار پایانی مسابقات چهارجانبه فوتبال کیش با نمایشی برتر موفق شد تیم هنرمندان پاسارگاد را ۴ بر صفر شکست دهد و جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر ببرد.

تیم‌های پیشکسوتان کیش و ستارگان رسانه نیز در دیدار رده بندی به مصاف هم رفتند و دیدار در وقت قانونی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

ضربات پنالتی، تعیین کننده معرفی تیم برتر شد و تیم ستارگان رسانه در پایان ۵ بر ۴ پیروز شد و عنوان سومی مسابقات را کسب کرد.

جشن قهرمانی تیم فوتبال ستارگان دهه شصت در زمین فوتبال کیش برگزار شد.

مسابقات چهارجانبه فوتبال با حضور تیم‌های ستارگان دهه شصت، هنرمندان پاسارگاد، پیشکسوتان کیش و ستارگان رسانه در دو شب متوالی و زمین چمن شماره یک مجموعه ورزشی المپیک کیش دنبال شد.