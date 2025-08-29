به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه با اشاره به تعامل صنعت و دانشگاه گفت: با گزارشی که امروز از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارائه شد، متوجه شدیم که این مجموعه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته از پساب شهری استفاده و چندین بار آب را بازچرخانی می‌کند؛ بنابراین در این خصوص باید برای همه رفع ابهام شود و مدیران دولتی نیز نسبت به این موضوع توجیه شوند.

حسین سیمایی‌صراف افزود: صنایع تنها ۳ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کنند و حدود ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ این در حالی است که آب در صنعت به انحراف نمی‌رود و به ازای مصرف آب در صنعت منجر به ایجاد ثروت عظیمی در کشور می‌شود و اقتصاد دانش‌بنیان نیز از این طریق شکل می‌گیرد.

وی همچنین قطع برق صنایع بزرگی مثل فولاد مبارکه یک مصیبت دانست و گفت: سیّد محمّد اتابک، وزیر صمت همواره نسبت به قطع برق و به تبع آن تعطیلی صنایع معترض است و ما ملی می‌اندیشیم و ملی فکر کردن به معنای سرپا نگه داشتن صنعت است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: صنعت کشور پارسال به دلیل تعطیل شدن به میزان ۱۴۰ تا ۱۵۰ همت متضرر شده است.