نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد قابل توجه اعتبارات سرخس نتیجه اصلاحات قانونی در برنامه هفتم توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در جلسه شورای اداری شهرستان سرخس گفت: اصلاح عبارت خالص صادرات گاز به تولید گاز در قانون برنامه هفتم توسعه موجب جهش اعتبارات شهرستان سرخس شد.

وی افزود: با اصلاح این قانون اعتبار عمرانی سرخس اکنون بیش از دو و نیم برابر شهرستان‌های مثل سبزوار و نیشابور شده است ، بطوری که در استان بعد از مشهد در مقام دوم قرار دارد

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت:این ارزش افزوده می‌تواند در پیشبرد طرح های عمرانی ونتیجه بخش کردن طرح ها و افزایش رضایت مردم موثر باشد.

قاضی‌زاده هاشمی ضمن اشاره به تنوع و حجم بالای طرحهای عمرانی در سرخس، از برخی مشکلات در اجرای طرح ها انتقاد کرد و افزود: برخی طرحها چندین بار اجرا و تخریب شده‌اند. این تکرار‌ها نه‌تنها هزینه‌زا هستند بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زنند.

او ثبات مدیریتی را یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد طرحها دانست و گفت: تغییرات مکرر در مدیریت فرمانداری‌ها باعث توقف و آغاز مجدد طرح ها می‌شود. باید به مدیران فرصت داده شود تا عملکردی پایدار ارائه دهند.