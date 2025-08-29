پخش زنده
تا سال ۱۴۰۷ پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در آیین افتتاح طرحها در تیران و کرون با بیان اینکه تا پایان امسال ۶۰۰ مگاوات از این نیروگاهها به بهرهبرداری میرسد گفت: برای ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان برنامه ریزی شده است.
علیرضا قاری قرآن افزود: با تکمیل این طرحها مشکل ناترازی انرژی برق در استان حل میشود.
فرماندار تیران و کرون، نیز گفت: در هفته دولت در این شهرستان ۸۳ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود و برای اجرای این طرحها بیش از ۵۴۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد ساعدفر افزود: ۶۲ درصد این طرحها را بخش خصوصی اجرا کرده است.
گلخانه یک هکتاری در روستای حسنآباد علیا، سالن اجتماعات شهرداری عسگران با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و نیروگاه یکونیم مگاواتی در رضوانشهراز جمله این طرحها هستند.