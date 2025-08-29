پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات بهینهسازی و برگردان کابل کافوی نوری در مرکز مخابراتی امام خمینی اهواز در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده با اشاره به آغاز عملیات بهینهسازی و برگردان کابل کافوی نوری در مرکز مخابراتی امام خمینی اهواز از روز گذشته، اظهار کرد: با اجرای این عملیات که با هدف ارتقای کیفیت خدمات انجام میشود، شبکه تلفن ثابت مشترکان محدوده خیابان سیمتری تا خیابان کرمی خراط و خیابان نادری تا خیابان جهانیان اهواز به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال و یا قطع احتمالی خواهد شد.
وی افزود: از صبر و حوصله شهروندان تا اصلاح شبکه و وارد مدار شدن مجدد خطوط تلفن مشترکان قدردانی میکنیم.