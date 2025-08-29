به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ توزیع ۶۰ قلم لوازم ضروری زندگی به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد بسطام بین نیازمندان تحت حمایت، افتتاح خانه عالم روستای قهج بالا، به مساحت ۱۱۰ متر مربع و هزینه ۲ و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری رویتان با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه شاهرود، افتتاح طرح بهسازی روستای گلستان شامل، جدول کشی، زیر سازی و آسفالت با هزینه‌ی ۱۵ میلیارد تومان از جمله مهمترین طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

تجلیل از خانواده شهید قربانعلی میرآخوری با حضور فرماندار شهرستان شاهرود و امام‌جمعه‌ی بسطام از دیگر برنامه‌ها بود.