همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در راستای اجرای طرح ملی "نذر خدمت"، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهاباد به ویزیت رایگان اهالی روستای محمدآباد پرداختند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهاباد گفت: در این طرح، بیش از ۱۲۰ نفر از اهالی محله محمدآباد به صورت رایگان توسط تیمی از پزشکان متخصص شامل متخصصین زنان و زایمان، داخلی و اطفال مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند.

نعمت‌الله قاسمی افزود: در کنار این خدمات ارزشمند درمانی، دارو‌های مورد نیاز بیماران نیز به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان تهیه و به صورت رایگان میان آنان توزیع شد.

وی گفت: علاوه بر خدمات پزشکی، دو تانکر آب شرب به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان نیز توسط جمعیت هلال‌احمر تهیه و به روستای بخش آسفیچ اهدا شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بهاباد گفت: طرح "نذر خدمت" با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های والای داوطلبان و متخصصان برای ارتقای شاخص‌های سلامت و رفاه اجتماعی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور طراحی و اجرا می‌شود.