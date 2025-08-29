به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن حموله ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان دکتر محمدعلی رجایی و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد باهنر گفت: طرح جی نف یکی از طرح‌های مهم "تحول دیجیتال در حوزه آدرس دهی آسان و استاندارد و خدمات پستی است که امروز همزمان با ششمین روز از هفته دولت به صورت رسمی در روستای شکراب بخش کلگیر از توابع شهرستان مسجدسلیمان افتتاح شد.

وی افزود: این طرح با هدف به روز رسانی و ساماندهی نشانی ها، تسهیل در خدمت رسانی پستی و لجستیکی، افزایش دقت در شناسایی مکان ها، حرکت به سوی زیر ساخت‌های هوشمند شهری و روستایی اجرا می‌شود.