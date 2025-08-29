پخش زنده
حجتالاسلام قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی در خطبههای نمازجمعه این هفته، با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، بر الگوبرداری مسئولان و مردم از سبک زندگی ساده و مدیریت خدمتمحور این شهیدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نمازجمعه این هفته به امامت حجتالاسلام قاسمخانی در مصلای امام خمینی ره شهرستان خوی برگزار گردید، امام جمعه خوی با توصیه به تقوای الهی، هشتم شهریور، سالروز انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و پایان هفته دولت را فرصتی برای یادآوری خدمات این شهیدان ارزشمند دانست.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شهیدان رجایی و باهنر را الگوهای عملی مدیریتی و اخلاقی توصیف کرد و گفت: این شهیدان با صداقت، تلاش و اخلاص، در طول مدت مسئولیت خود خدماتی بینظیر ارائه دادند و هماکنون برای مسئولان امروز الگو هستند
امام جمعه خوی در ادامه به دولت شهید رئیسی اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب، دولت شهید رئیسی را دولتی کار، امید و حرکت توصیف کردهاند و شهید رئیسی الگویی مدیریتی برای مسئولان و دولتهاست .
وی با بیان خاطرهای از زندگی شهید رجایی گفت: شهید رجایی همواره خود را فرزند ساده و اهل قزوین میدانست و هرگاه مسئولیتهای بزرگ به او واگذار شد، سبک زندگی ساده و اخلاق مدیریتیاش را فراموش نکرد .
حجتالاسلام قاسمخانی از مردم و مسئولان خواست با پیروی از الگوهای مدیریتی و اخلاقی شهیدان رجایی، با کار و تلاش صادقانه، خدمت به مردم و رعایت تقوا را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
امام جمعه خوی همچنین تأکید کرد که یاد و بزرگداشت شهیدان دولت، مرور سبک زندگی و سیره مدیریتی آنان و الگوگیری از آنان برای مسئولان و مدیران امروز کشور ضروری است و باید همواره در برنامههای مدیریتی و خدمترسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.