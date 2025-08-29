به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز جمعه در آیین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۵۴ پروژه شهرداری تبریز با ۲۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال هزینه با بیان اینکه در کنار مدیریت شهری هستیم، ادامه داد: در ارتباط با مسیرگشایی ۴۵ متری آل هاشم، این اتفاق در ملازینال و دیگر مسیر‌ها نیز می‌تواند رخ دهد.

وی با بیان اینکه الحاق اراضی فاز دوم خاوران به تبریز در سایه وفاق و همراهی مردم مصوب شد، گفت: باید تبریز را شهر دوستدار محیط زیست و بهترین شهر برای زندگی تبدیل کرده و جایگاه شهر اولین‌های تبریز را حفظ کنیم.

سرمست با اشاره به سهم بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و گردشگری تبریز، اظهار کرد: جهت سرمایه گذاری باید ۱۰۰ پروژه برای معاونت‌های اقتصادی، عمرانی و شهرداری‌ها تعریف شود و فرایند‌های جذب سرمایه در استان تسهیل یابد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم احیای جایگاه تاریخی تبریز در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و افزود: در هفته فرهنگی تبریز که به همت شهرداری در تهران برگزار شد صدای واحد و رسا از طرف شهر تبریز در تهران شنیده شد که ادامه این موضوع می‌تواند با کنگره بزرگداشت شهریار ادامه یابد.

وی بیان کرد: در ارتباط با گردشگری و تملک خانه‌های تاریخی، مدیریت‌های شهری نیازمند تعامل با دیگر دستگاه‌ها هستند.

سرمست با اشاره به حمایت و عنایت مقام معظم رهبری در آغاز هفته دولت از رئیس جمهور گفت: ایشان بر همگان تکلیف کردند از دولت چهاردهم حمایت کنند که در نوع خود و در عالم سیاست فتوای روشنی است.

وی خاطرنشان کرد: در مدیریت جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، مردم دلبستگی خود را به نظام نشان دادند.

وی ادامه داد: فارغ از نگرش‌های سیاسی و جناحی، بنای کار باید خدمت به مردم باشد. مردمی که در شرایط سخت وفاداری و دلبستگی خود را به نظام حفظ کردند.

استاندار آذربایحان شرقی گفت: در سطح استان ۱۲۰۸ پروژه به مناسبت هفته دولت در حال کلنگ زنی و بهره برداری است که حاکی از رتبه اول آذربایجان شرقی بین استان‌های ۳۱ گانه است و بدون تردید این اتفاق در سایه همراهی و تعامل مدیران و دستگاه‌های اجرایی رقم خورده است.