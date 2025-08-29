پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی با هدف افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآوردهها از پالایشگاههای بندرعباس و ستاره خلیجفارس به مرکز و شمال کشور اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی احمدیپور» امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آیین بهرهبرداری رسمی از طرح خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان اظهار کرد: این خط لوله به طول ۴۵۵ کیلومتر و با هدف افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآوردهها از پالایشگاههای بندرعباس و ستاره خلیجفارس به مرکز و شمال کشور اجرا شده که نمادی از اراده ملی و بهرهگیری از توان و ظرفیت داخلی است.
وی ظرفیت اسمی و طراحی خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان را ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر در روز دانست و افزود: هماکنون مرحله نخست این طرح با ظرفیت عملیاتی ۱۳ میلیون لیتر در روز بهرهبرداری شده است و به تدریج در طول سال به ظرفیت کامل میرسد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: بیشک راهاندازی این طرح در شرایط فعلی کشور، نقش مؤثری در کاهش ناترازی سوخت و انتقال مطمئن فرآوردهها در زنجیره تولید، انتقال و توزیع دارد.