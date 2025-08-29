به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: طرح‌های مخابراتی منطقه چهارمحال و بختیاری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به صورت تجمیعی افتتاح شد.

کریمی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های سوییچ، سیستم‌های انتقال، فیبر نوری، دیتا، ساختمان، پاور و تأسیسات، راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه، اجرای پروژه فیبر نوری شهر فرخ‌شهر و سوآپ مشترکین شهر مال‌خلیفه از بستر مسی به فیبر نوری است.