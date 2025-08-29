به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: نیرو‌های مسلح ما عزتمندانه مقابل دشمن ایستادند و از همه توان نظامی خود برای مقابله با دشمن استفاده کردند.

وی گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیاری از کشور‌هایی که با آمریکاییان بودند و از آنها حمایت می‌کردند به دلیل ترس از قدرت نظامی ایران، این جنگ را محکوم کردند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس افزود: آمریکاییان همه‌ی توان خود را برای مقابله با کشورمان استفاده کردند تا پیروز میدان شوند، اما همه معادلاتش برهم خورد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشی گفت: به رغم عمل کردن ایران به تعهدات خود، اما اخیرا دولت‌های اروپایی پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته‌ی دولت گفت: مردم تلاش کنند تا دولتمردان را یاری کنند و دولتمردان هم به مشکلات مردم در اسرع وقت رسیدگی کنند.

بیشتربخوانید: نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۳۱ مرداد

حجت الاسلام و المسلمین درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت این روز افزود: بعد از شهادت ایشان آغاز ولایت حضرت حجت (عج) است که این روز را گرامی می‌داریم.