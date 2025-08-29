همزمان با سراسر کشور، آزمونهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فنیوحرفهای سال ۱۴۰۴ صبح امروز جمعه ۷ شهریور در استان مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علیاکبر باقری خلیلی، دبیر ستاد استانی آزمونهای سراسری، از برگزاری آزمونهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فنیوحرفهای سال ۱۴۰۴ در استان مازندران خبر داد و گفت: این آزمونها صبح امروز جمعه ۷ شهریورماه، همزمان با سراسر کشور، در ۷ شهر استان برگزار شد.
به گفته معاون آموزشی دانشگاه معین استان، حوزههای امتحانی شامل شهرهای آمل، بابل، بابلسر، تنکابن، چالوس، ساری و قائمشهر بودهاند و مجموع داوطلبان شرکتکننده در آزمون کاردانی پیوسته استان ۳۰۷۵ نفر اعلام شده که شامل ۱۲۲۱ داوطلب زن و ۱۸۵۴ داوطلب مرد است.
وی افزود: در آزمون کارشناسی ناپیوسته نیز ۱۲۰ داوطلب در استان حضور داشتند که شامل ۴۲ داوطلب زن و ۷۸ داوطلب مرد هستند.
نتایج این آزمونها در دهه سوم شهریورماه اعلام می شود.