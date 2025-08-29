مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با اجرای طرح انتقال آب به بندرعباس، روزانه بیش از ۵۲ هزار مترمکعب آب به شبکه آبرسانی این شهر افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، عبدالحمید حمزه‌پور افزود: این خط لوله با ۱۱ کیلومتر خط انتقال و حجم ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب مورد نیاز شهر بندرعباس را تامین می‌کند.

وی گفت: امسال در سطح استان نیز ۱۹ طرح آبرسانی شهری و روستایی شامل دو شهر و ۱۴ روستا تکمیل و با اعتباری بیش از هزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

بیشتربخوانید: بهره برداری خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس، سیرجان و رفسنجان

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: این طرح مهم با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان و اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال، به‌عنوان چهارمین منبع تأمین آب کلانشهر بندرعباس وارد مدار بهره‌برداری شده است.