مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: اجرای خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - شازند با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه، نقشی اساسی در کاهش ناترازی انرژی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد مشکینفام» امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آیین بهرهبرداری رسمی از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی با اشاره به راهاندازی مرحله نخست خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - شازند، گفت: این خط لوله به طول ۳۴۱ کیلومتر (شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله با قطر ۳۰ اینچ از سبزآب تا تنگفنی و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله از تنگفنی تا شازند با قطر ۲۶ اینچ) از استانهای خوزستان، لرستان و مرکزی عبور میکند. همچنین در مسیر خط، تأسیسات بینراهی در سبزآب، تنگفنی، آسار، پلبابا و رازان احداث شده و در نهایت خط به پالایشگاه شازند متصل میشود.
وی افزایش ظرفیت پایدار سوخت پالایشگاهها، انتقال مطمئن نفت خام ترش به مرکز کشور، کاهش ناترازی انرژی کشور، تقویت سازندگان و بهرهگیری از توان فنی و مهندسی داخلی و ایجاد فرصتهای اشتغالزایی را از اهداف کلان اجرای طرح خط لوله سبزآب - شازند برشمرد و گفت: ظرفیت انتقال این خط لوله به تدریج کامل میشود.
ثبت نصاب ۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه خط لوله سبزآب - شازند بهمنظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای شازند و اصفهان، با ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز از سبزآب تا تنگفنی و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز از تنگفنی تا شازند با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون یورو طراحی و به بهرهبرداری رسیده است، افزود: برای تأمین برقرسانی این طرح، ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو شامل ۲۱۰ دکل و چهار پست برق احداث شده است.
مشکینفام با تأکید بر اینکه این پروژه نقش مهمی در اشتغالزایی داشته است، ادامه داد: در طول اجرای طرح، سالانه بهطور متوسط ۳ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۷ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول بهکار شدند. همچنین با رعایت کامل الزامهای ایمنی و اچاسائی، رکورد ۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در این پروژه به ثبت رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بیان کرد: با حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، امروز شاهد تکمیل یکی از پروژههای مهم ملی هستیم که نقشی اساسی در کاهش ناترازی انرژی و تقویت امنیت انرژی کشور ایفا میکند.