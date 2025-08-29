پخش زنده
امامان جمعه و خطیبان نماز جمعه شیعه و اهل سنت در شهرستانها و بخشهای هرمزگان با اشاره به هفته دولت و لزوم اتحاد در کشور به مهمترین مشکلات مناطق خود نیز اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس، همه تلاش کنند به اندازه توان خود به دانش آموزان کم بضاعت کمک کنند.
** نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت: تهاجم نرم رژیم صهیونیستی برای از بین بردن هویت ملت ها، از جنگ سخت خطرناکتر است و باید در این زمینه همه هوشیار باشیم.
** نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی شهرستان بندرلنگه این شهرستان توانایی تحول در غرب استان با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و تجاری را دارد.
** نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهلسنت بندر لنگه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمتگزار، از مسئولان خواست ناترازی انرژی را رفع کرده و ثبات و پایداری در تأمین برق ایجاد کنند.
** نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین بارانی امام جمعه رودان گفت: افزون بر اتحاد میان جریانهای انقلابی، لازم است برای تقویت اتحاد میان مردم و مسئولان و نیروهای مسلح تلاش شود.
**نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد گفت: مقاومت در ذات مردم ایران نهادینه شده است و در تاریخ بزرگان زیادی در ایران مقابل بیگانگان ایستادند.
** نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: با تأکید بر ضرورت پاسداشت همبستگی ملی گفت: هفته دولت بهترین زمان برای ارائه گزارش خدمات نظام به مردم و تبیین اقدامات انجامشده است.
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: بیمارستان رستمانی پارسیان که برای جمعیت ۲۸ هزار نفری سال ۱۳۸۱ طراحی شده، امروزه به بیش از ۱۰۰ هزار خدمات ارائه میدهد که لازم است زیرساختهای این بیمارستان تقویت شود.
** نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین احمد خلیلی امام جمعه موقت سیریک گفت: امروز ما باید در امر ازدواج، ساده زیستی را سر لوحه کار خود قرار دهیم، زیرا تجملگرایی در امر ازدواج ضامن خوشبختی زوجها نیست.
** نماز جمعه بندر خمیر
حجت الاسلام و المسلمین سعید امینی پور امام جمعه موقت بندر خمیر گفت: اگر قدرت عظیم ایمان، انگیزه ملت و رهبری ولی فقیه نبود تاب آوردن در مقابل این همه دشمنی امکان پذیر نبود.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام و المسلمین علی ابراهیمی امام جمعه موقت شهرستان بشاگرد گفت: زمان به سرعت میگذرد و آنچه میماند کار خیر ونیک و باز کردن گره از مشکلات مردم است که مسئولان از این فرصت استفاده کنند.
** نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام و المسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: منطقه توکهور و هشتبندی به عنوان قطب کشاورزی خارج از فصل استان است در این زمینه هم مسئولان دولتی و هم کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت: هیچ قدرتی نمیتواند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرد.