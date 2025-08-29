پخش زنده
با بهره برداری پست ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت جرون، برق پایدار نواحی صنعتی در غرب بندرعباس تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: این پست با اعتباری بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان ساخته شده است و نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و پاسخگویی به نیاز صنایع منطقه دارد.
فرشاد آدینه پور افزود: تا پایان امسال پستهای ۲۳۰ کیلو ولت نیز در بندرعباس و دیگر نقاط استان وارد مدار میشود.
محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز گفت: بهرهبرداری از این طرحها، ضمن افزایش ظرفیت و پایداری شبکه، زمینهساز توسعه زیرساختهای حیاتی استان و پشتیبانی از صنایع و بخش تولید میشود.
