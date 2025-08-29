به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار بردسکن در جمع مردم این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به تبیین دستاورد‌ها و خدمات انجام شده نظام در شهرستان بردسکن اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۲ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان بردسکن از این محل کمک شد و امسال نیز تاکنون ۲۵ میلیارد تومان به این مهم اختصاص داده شده است.

صفرنژاد به سفر استاندار خراسان رضوی به این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این سفر با توجه به مشکلات ناترازی‌های انرژی با مشارکت مردم تاکنون بیش از ۱۰ مگاوات تولید برق ر شهرستان وارد مدار و در دست اجرا است که امید است بتوانیم تا پایان امسال بیش از ۸۰ درصد موتور‌های کشاورزی شهرستان بردسکن را به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز کنیم.

فرماندار بردسکن یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های مواصلاتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای باند دوم محور برد به خلیل آباد اختصاص یافته است و این جاده با مشارکت معادن منطقه نیز عملیات تسطیح وزیرسازی جاده‌های شهرستان در دست اقدام است.

صفر نژاد اعتبارات امسال شهرستان بردسکن را ۱۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است و ۴۰ میلیارد تومان این اعتبارات را حوزه راه‌های شهرستان بردسکن اختصاص داده شده است.