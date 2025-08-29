۲۴ طرح عمرانی، خدماتی، ورزشی واقتصادی با بیش از ۱۰۲ میلیاردتومان هزینه و سرمایه گذاری بخشی خصوی دربویین میاندشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بلوار روستای قره بلطاق، ساختمان اداره گاز، ایستگاه مخابراتی جاده‌ای، زمین چمن مصنوعی شهر افوس وواگذاری اولین واحد طرح نهضت ملی مسکن از جمله این طرح‌ها بود به افتتاح شد.

کارخانه فرآوری سیب زمینی شهر افوس نیز که چند سالی تعطیل بود با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار شروع به کار کرد.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: دریکسال گذشته استانداری با تلاش وپیگیری‌های زیاد واختصاص تسهیلات موانع کارخانه را برطرف کرد تا سرمایه گذار مجدد آن را وارد چرخه تولید واشتغال کند.

ابراهیم معتمدی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم درکارخانه فرآوری سیب زمینی شهر افوس مشغول به کار هستند، افزود: وعده داده شد تا باپیگیری استانداری ونماینده ۱۰۰ میلیاردتومان تسهیلات ازطریق صندوق توسعه ملی برای توسعه وبه روز رسانی کارخانه پرداخت شود.