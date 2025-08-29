رحیم نادعلی معاون فرهنگی هنری سپاه تهران بزرگ، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پویش ملی «خط امین ۱» با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و آشنایی مردم با آثار مورد تأکید مقام معظم رهبری، پس از مشارکت گسترده ۴۰۰ هزار نفری در سراسر کشور، با تقدیر از برگزیدگان در تهران به کار خود پایان داد.

وی گفت : مراسم اختتامیه پویش ملی «خط امین ۱» که از مهرماه سال گذشته به همت سازمان بسیج مستضعفین و سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ آغاز شد، با استقبال چشمگیر مردم در سراسر کشور همراه بود.

نادعلی افزود: در مجموع، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در این پویش ملی شرکت کردند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر از شهر تهران بودند.

وی گفت: پویش در دو بخش مسابقه چهار گزینه‌ای و ارسال آثار هنری برگزار شد و در نهایت، حدود ۴۰۰ نفر نیز به عنوان برگزیده معرفی شدند.

معاون فرهنگی هنری سپاه تهران بزرگ افزود: در تهران، دبیرخانه پویش از همان ابتدا فعال شد و با برپایی بیش از ۴۰۰ غرفه سیار در مناسبت‌های مختلف، کتاب‌هایی که مورد تقریظ مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، به مردم معرفی شدند.

وی گفت: این اقدام فرهنگی با هدف آشنایی بیشتر مردم با محتوای کتاب‌ها و تشویق به مطالعه انجام شد.

رحیم نادعلی، معاون فرهنگی هنری سپاه تهران بزرگ، در این مراسم افزود: هدف اصلی این پویش، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین آشنایی مردم با کتاب‌هایی بود که مقام معظم رهبری مطالعه آنها را توصیه کرده‌اند، و با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف مردم صورت گرفت.

وی گفت: در بخش هنری این پویش، بیش از ۲۰۰۰ اثر از دل محتوای کتاب‌ها تولید و به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، آثار برتر انتخاب و از صاحبان آنها تقدیر شد.

نادعلی با بیان اینکه در حاشیه این رویداد، جشنواره فیلم و عکس «راهیان قدس» نیز برگزار شد، افزود: در این مراسم بیش از ۱۶۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد و از ۲۰۰ نفر از برگزیدگان این جشنواره نیز تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی هنری سپاه تهران بزرگ در پایان از آغاز مرحله دوم این پویش با عنوان «خط امین ۲» در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی بتواند نسل جوان را بیش از پیش با فرهنگ کتاب‌خوانی و مفاهیم ارزشی آشنا کند.

نخستین پویش ملی «خط امین» از سال گذشته آغاز به کار کرده است و فراخوان دومین دوره این پویش نیز بزودی اطلاع رسانی می‌شود.